Strzelali z wiatrówki i niszczyli mienie. Odpowiedzą za swój głupi wybryk

Trzech młodych mężczyzn z powiatu stargardzkiego zatrzymano za wandalizm.

Używając wiatrówki, niszczyli mienie, powodując straty bliskie 10 tys. złotych.

Wszyscy usłyszeli zarzuty. Grożą im poważne konsekwencje

Strzelali z wiatrówki. Zniszczenia na blisko 10 tys. złotych

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zaczęły napływać zgłoszenia dotyczące uszkodzenia mienia, które było spowodowane strzałami z wiatrówki. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego natychmiast rozpoczęli intensywne czynności operacyjne, analizując miejsce zdarzeń i zabezpieczone ślady.

- Skuteczna praca kryminalnych doprowadziła do szybkiego ustalenia i zatrzymania osób mogących mieć związek z tymi zdarzeniami - tłumaczy asp. Justyna Siwarska z KPP w Stargardzie. - Zatrzymani to 21 – latek i 17 – latek oraz 15- latek, mieszkańcy powiatu stargardzkiego. Zatrzymani zostali doprowadzeni do jednostki policji, gdzie usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia.

Apel policji. Co grozi za strzelanie z wiatrówki?

Policja przypomina, że używanie wiatrówek niezgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Strzelanie do budynków, pojazdów czy przystanków to nie zabawa – to przestępstwo, za które grożą poważne konsekwencje prawne.

- Apelujemy także do rodziców i opiekunów, aby zwracali uwagę na to, jak ich dzieci spędzają czas wolny. Warto rozmawiać z młodzieżą o odpowiedzialności i skutkach niewłaściwych zachowań – dodaje asp. Justyna Siwarska.

