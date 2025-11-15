Strażacy z Choszczna w żałobie. Nie żyje jeden z nich: „Trzymałem Cię za rękę, prosiłem, żebyś walczył”

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie przekazała tragiczne informacje. „15 listopada 2025 roku odszedł od nas asp. Krzysztof Piwowar, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie” – czytamy w komunikacie.

Komendant Powiatowy st. bryg. Mirosław Dzidek, w imieniu własnym oraz całego środowiska pożarniczego, złożył kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego. „Cześć Jego Pamięci!” – dodała Komenda w swoim oficjalnym oświadczeniu.

Śmierć Krzysztofa Piwowara poruszyła nie tylko kolegów z pracy, ale i całą społeczność lokalną. Pod postem informującym o tragedii pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których mieszkańcy Choszczna i współpracownicy dzielili się wspomnieniami i wyrażali swój żal.

– „Straszne, nie mogę w to uwierzyć 😢 Spoczywaj w pokoju Krzyśku, najwidoczniej Św. Florian był w potrzebie i wezwał Cię na służbę w Niebie …” – napisał jeden z internautów.

Inny komentarz brzmiał: – „Krzysiu… to nie tak miało być 😢😢 Dalej nie mogę w to uwierzyć... przedwczoraj jak byłem u Ciebie i trzymałem Cię za rękę, prosiłem żebyś walczył... Wiem, że chciałeś, próbowałeś! Niestety... 😢 Do zobaczenia!!! Spoczywaj w pokoju 🙏”

Nie brakowało również wpisów od kolegów ze straży pożarnej: – „Wspaniały człowiek i kolega. Będziemy za Tobą tęsknić, Krzysiu.”

Asp. Krzysztof Piwowar przez lata pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, zdobywając szacunek współpracowników i społeczności lokalnej. Jego oddanie i zaangażowanie w ratowanie życia oraz niesienie pomocy innym pozostanie w pamięci wszystkich, którzy go znali.

Tragiczne odejście funkcjonariusza to bolesna strata nie tylko dla rodziny i przyjaciół, ale i całego środowiska pożarniczego w regionie. Wspomnienia o Krzysztofie Piwowarze pokazują, jak wielkim człowiekiem i kolegą był w codziennej służbie oraz w życiu osobistym.