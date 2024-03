Straszny wypadek autobusów w Szczecinie. Kilkunastu poszkodowanych, w tym 7 dzieci

QUIZ. Banalny quiz z geografii. Wiesz co to za rzeki? Zaliczamy dopiero od 8 pkt, bo mniej to wstyd

Autobusy miejskie zderzyły się w Szczecinie. Rannych jest 13 osób, w tym 7 dzieci

Koszmarne doniesienia ze Szczecina. We wtorek w godzinach porannych, przy ul. Gontyny doszło do niebezpiecznej kolizji dwóch autobusów komunikacji miejskiej. Jak informuje policja, jeden z pojazdów wjechał w tył drugiego autobusu, co spowodowało, że ranni zostali pasażerowie - w sumie aż 13 osób, w tym 7 dzieci. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe i poszkodowanych zabrano do placówek medycznych.

- Według wstępnych ustaleń, jeden z autobusów najechał na tył drugiego, w wyniku czego poszkodowanych zostało łącznie trzynaście osób, w tym siedmioro dzieci – przekazała PAP nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali; dwie dorosłe osoby z urazami głowy, pozostali ranni z potłuczeniami.

Przy ul. Gontyny zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku centrum miasta.

