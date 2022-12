Sterroryzował ekspedientkę i zażądał pieniędzy. Sprawca rozboju w sklepie w Szczecinie odpowie przed sądem

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania dokonania rozboju w jednym ze szczecińskich sklepów, do którego doszło 19 czerwca 2022 r. Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko 41-latkowi, który sterroryzował ekspedientkę i zażądał pieniędzy. Mimo, iż nie udało mu się zrealizować zamierzonych zamiarów, czekają go surowe konsekwencje.

- Podejrzany wszedł do sklepu, po czym po wyjęciu pistoletu pozorującego broń palną zażądał od ekspedientki wydania wszystkich znajdujących się w kasie pieniędzy - relacjonuje prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Pokrzywdzona wykorzystując nieuwagę podejrzanego schowała się za sklepową lodówkę po czym zaczęła, głośno krzyczeć.

W efekcie napastnik wystraszył się i wybiegł ze sklepu, zabierając ze sobą jedynie butelkę alkoholu i paczkę papierosów. Dzięki sprawnym działaniom policji mężczyzna został zatrzymany. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu.

41-latek w przeszłości nie był karany sądownie. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że wkrótce mężczyzna odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Czekają go poważne konsekwencje. Za rozbój grozi mu od 2 do nawet 12 lat za więziennymi murami.

