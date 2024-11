Co zrobił 60-latek?!

Fatalny wypadek na cmentarzu we Wszystkich Świętych! Kierowca renaulta zniszczył ogrodzenie i nagrobki [ZDJĘCIA]

Na cmentarzu w Stargardzie doszło we Wszystkich Świętych do poważnego wypadku. W godzinach porannych ogrodzenie nekropolii staranował 60-letni kierowca renaulta, który w dodatku zniszczył trzy nagrobki. Jak wynika ze wstępnych informacji policja, mężczyzna stracił przytomność za kierownicą, przemieszczając się ul. Żybułtowską. Trafił do szpitala. Nikt inny nie został poszkodowany.