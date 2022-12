Co z hydrantem-zawalidrogą na ulicy Asnyka w Szczecinie? Zaskakująca odpowiedź miasta

Do dramatycznych zdarzeń doszło we wtorek, 27 grudnia. W godzinach wieczornych dyżurny stargardzkiej komendy otrzymał alarmujące zgłoszenie, że na jednym z wiaduktów stoi mężczyzna, który chce targnąć się na swoje życie.

- Ponieważ liczyła się każda minuta policjanci stargardzkiej drogówki w składzie st. sierż. Piotr Rutkowski oraz st. post. Mateusz Kowalski natychmiast udali się na miejsce interwencji - informuje mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Po dotarciu na miejsce, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę stojącego na krawędzi wiaduktu, za barierami ochronnymi. Sytuacja wymagała natychmiastowego działania, gdyż desperat w każdej chwili mógł skoczyć.

- St. sierż. Piotr Rutkowski niezwłocznie wstrzymał ruch pojazdów oraz poprosił kierującego pojazdem ciężarowym, aby przemieścił swój pojazd tak, żeby pod mężczyzną stojącym na wiadukcie znajdowała się plandeka naczepy celem zmniejszenia obrażeń wynikających z ewentualnego skoku mężczyzny - dodaje mł. asp. Justyna Siwarska.

W tym czasie drugi z policjantów pobiegł na górę schodami tak, aby mężczyzna go nie zauważył. Wykorzystując moment zaskoczenia, chwycił desperata za ręce i dynamicznym, silnym ruchem, w ostatniej chwili wciągnął za wewnętrzną stronę barierki.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów pomoc przyszła na czas i nie doszło do najgorszego. 29-latek cały i zdrowy został przekazany pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

