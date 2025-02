Sprawdź Gorolu, ile zrozumiałeś z monodramu "Mianujom mie Hanka"

Zakopał się tirem w błocie. Kierowca rzucał wyzwiskami, pasażer chwycił za szpadel. To był początek kłopotów

Inwestycja w centrum miasta ujawnia tajemnice z przeszłości. Co kryje się pod placem Orła Białego?

Polacy boją się go jak ognia, Niemcy robią to od lat. Nowy obowiązek już wkrótce także u nas

To nie jest takie trudne

Sprawdź ile zrozumiałeś z monodramu "Mianujom mie Hanka". Rozwiąż quiz

27 stycznia po raz pierwszy w Teatrze Telewizji TVP zaprezentowano przedstawienie po śląsku. Monodram Teatru Korez "Mianujom mie Hanka" w wykonaniu Grażyny Bułki, zgromadził przed telewizorami 460 tysięcy widzów i co tu dużo pisać, wprost poruszył serca Ślązaków, ale i Goroli. Była to najchętniej oglądana premiera od 2021 roku.

Ślązacy znają ten monodram od 2016 roku, monodram zaprezentowano także w Europarlamencie w 2023 roku oraz na początku 2024 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Monodram Teatru Korez "Mionujom mie Hanka", powstał na podstawie książki Alojzego Lyski pt. "Jak Niobe. Opowieść górnośląska". Oryginalny tytuł został zmieniony na potrzeby teatru. I to właśnie za sprawą języka śląskiego, który cały czas słychać ze sceny, przedstawienie jest tak niezwykłe.

"Mianujom mie Hanka", czyli "Nazywam się Hanka" to opowieść o życiu i historii Górnego Śląska widzianej oczami zwykłej Ślązaczki spod Pszczyny o pięknym imieniu Hanka, granej przez Grażynę Bułkę. W losach pojedynczych ludzi odbija się śląska historia, wielkie wydarzenia, które przetoczyły się przez ten region.

Przygotowaliśmy quiz, który pozwoli wam sprawdzić, ile zrozumieliście z monodramu Teatru Korez "Mianujom mie Hanka". Sprawdź Gorolu czy poradzisz rozwiązać quiz, w którym znajdziesz fragmenty i słowa wypowiadane przez Grażynę Bułkę.

Źródło: SE.pl, Eska.pl

Sprawdź Gorolu ile zrozumiałeś z przedstawienia "Mianujom mie Hanka" Pytanie 1 z 10 Maszyrowały wojoki - infanterio, kawalerio, marina, landwera Maszerowali żołnierze – piechota, kawaleria, marynarze i rezerwiści Maszerowali żołnierze – strażnicy, kawaleria, marynarze i lotnicy Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.