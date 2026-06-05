Sportowa inwestycja za miliony zakończona przed czasem. Kiedy otwarcie Szczecińskiego Domu Sportu?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-05 14:23

Szczeciński Dom Sportu wchodzi w decydującą fazę. Wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych, a przed zespołami nadzoru rozpoczyna się kilkanaście dni intensywnych odbiorów technicznych. Dopiero po nich obiekt będzie mógł przejść do kolejnych formalności. Na uroczyste otwarcie mieszkańcy poczekają jeszcze kilka miesięcy.

Szczeciński Dom Sportu prawie gotowy

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Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie/ Materiały prasowe

Inwestycja na finiszu

Jak informuje miasto, inwestycja wkroczyła w jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających etapów. Wykonawca – Budimex S.A. – terminowo zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Teraz przed przedstawicielami nadzoru inwestorskiego oraz pozostałymi uczestnikami procesu odbiorowego kilkanaście dni szczegółowych kontroli.

– To jeden z ostatnich etapów przed oddaniem obiektu do użytkowania. Każdy element kompleksu będzie teraz dokładnie sprawdzany pod kątem poprawności wykonania i zgodności z dokumentacją – mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Kontrole obejmą wszystkie instalacje, wyposażenie, rozwiązania techniczne i części budynku. Jeśli pojawią się uwagi, wykonawca będzie musiał wykonać prace poprawkowe.

Co powstało w ramach inwestycji?

Nowy Szczeciński Dom Sportu to kompleks, który ma tchnąć drugie życie w sportową mapę miasta. W ramach inwestycji powstały m.in.:

  • Basen 30-metrowy z lokalnym przegłębieniem
  • Nowa hala sportowa – większa, wyższa, dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych
  • Sala bokserska i zaplecze szatniowo-socjalne
  • Mały basen oraz trybuny dla widzów
  • Wkomponowane elementy starego obiektu
  • Pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

To przestrzeń przygotowana zarówno na sport wyczynowy, jak i wydarzenia masowe – koncerty, gale czy turnieje.

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Nowoczesne technologie i oszczędności

Kompleks wyposażono w rozwiązania, które mają znacząco obniżyć koszty eksploatacji. Najważniejsze z nich to:

  • odzysk do 75% wód popłucznych z technologii basenowej
  • instalacja odzysku ciepła z wód odprowadzanych
  • fotowoltaika
  • systemy spełniające aktualne normy efektywności energetycznej

– To inwestycja zaprojektowana z myślą o przyszłości. Nowoczesne technologie pozwolą ograniczyć koszty utrzymania obiektu, co w przypadku tak dużego kompleksu ma ogromne znaczenie – podkreśla Piotr Zieliński.

Ile to kosztowało?

  • Koszt prac: blisko 109 mln zł brutto
  • Dofinansowanie: 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych
  • Nadzór: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  • Generalny wykonawca: Budimex S.A.

Kiedy otwarcie nowego SDS?

Choć budowa nowego SDS dobiegła końca, mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po odbiorach technicznych rozpoczną się kolejne formalności związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. To proces, który potrwa jeszcze kilka miesięcy.

– Chcemy, by obiekt został oddany do użytku w pełni bezpieczny i kompletny. To wymaga czasu – zaznacza Piotr Zieliński.

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