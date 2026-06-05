Sportowa inwestycja za miliony zakończona przed czasem. Kiedy otwarcie Szczecińskiego Domu Sportu?

Inwestycja na finiszu

Jak informuje miasto, inwestycja wkroczyła w jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających etapów. Wykonawca – Budimex S.A. – terminowo zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Teraz przed przedstawicielami nadzoru inwestorskiego oraz pozostałymi uczestnikami procesu odbiorowego kilkanaście dni szczegółowych kontroli.

– To jeden z ostatnich etapów przed oddaniem obiektu do użytkowania. Każdy element kompleksu będzie teraz dokładnie sprawdzany pod kątem poprawności wykonania i zgodności z dokumentacją – mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Kontrole obejmą wszystkie instalacje, wyposażenie, rozwiązania techniczne i części budynku. Jeśli pojawią się uwagi, wykonawca będzie musiał wykonać prace poprawkowe.

Co powstało w ramach inwestycji?

Nowy Szczeciński Dom Sportu to kompleks, który ma tchnąć drugie życie w sportową mapę miasta. W ramach inwestycji powstały m.in.:

Basen 30-metrowy z lokalnym przegłębieniem

Nowa hala sportowa – większa, wyższa, dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych

Sala bokserska i zaplecze szatniowo-socjalne

Mały basen oraz trybuny dla widzów

Wkomponowane elementy starego obiektu

Pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

To przestrzeń przygotowana zarówno na sport wyczynowy, jak i wydarzenia masowe – koncerty, gale czy turnieje.

Nowoczesne technologie i oszczędności

Kompleks wyposażono w rozwiązania, które mają znacząco obniżyć koszty eksploatacji. Najważniejsze z nich to:

odzysk do 75% wód popłucznych z technologii basenowej

instalacja odzysku ciepła z wód odprowadzanych

fotowoltaika

systemy spełniające aktualne normy efektywności energetycznej

– To inwestycja zaprojektowana z myślą o przyszłości. Nowoczesne technologie pozwolą ograniczyć koszty utrzymania obiektu, co w przypadku tak dużego kompleksu ma ogromne znaczenie – podkreśla Piotr Zieliński.

Ile to kosztowało?

Koszt prac: blisko 109 mln zł brutto

Dofinansowanie: 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych

Nadzór: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Budimex S.A.

Kiedy otwarcie nowego SDS?

Choć budowa nowego SDS dobiegła końca, mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po odbiorach technicznych rozpoczną się kolejne formalności związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. To proces, który potrwa jeszcze kilka miesięcy.

– Chcemy, by obiekt został oddany do użytku w pełni bezpieczny i kompletny. To wymaga czasu – zaznacza Piotr Zieliński.

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