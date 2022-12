Spacer nad morzem zakończył się sensacyjnym odkryciem. Ten przedmiot może mieć nawet 9 tysięcy lat!

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Do sensacyjnego odkrycia doszło pod koniec listopada. Podczas spaceru nad Bałtykiem, na wysokości Dziwnowa, pan Michał natknął się na przedmiot o dość nietypowym kształcie. Przechodząc wzdłuż rowu melioracyjnego, w miejscu prac rekultywacyjnych, zauważył coś, co przypominało stare narzędzie. Okazało się, że jest to toporek rogowy, którego używano przed tysiącami lat.

Mieszkaniec Międzywodzia przekazał swoje cenne znalezisko do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Toporek znaleziony nad Bałtykiem ma 12 centymetrów długości, 7 centymetrów szerokości i waży 245 gramów. Został wykonany z podstawy pnia poroża. Jego pochodzenie wstępnie określane jest na okres późnego mezolitu i początek neolitu, czyli jakieś 7-9 tysięcy lat temu.

"W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować panu Michałowi za przekazanie tego cennego zabytku" - czytamy na facebookowym profilu muzeum.

O znalezisku został również poinformowany wojewódzki konserwator zabytków.

