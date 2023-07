i Autor: Shutterstock

10/10? Tylko w marzeniach!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Nazwy tych roślin sprawiają wielu ludziom kłopot. Można połamać język!

Jak w każdą sobotę zapraszamy Was na quiz ortograficzny. Tym razem jednak postanowiliśmy mocno zamieszać pytaniami! Lato w pełni, a zatem postanowiliśmy sięgnąć głębiej do poradnika działkowca i innych periodyków przeznaczonych dla osób lubiących hodowlę roślin i kwiatów. Wybraliśmy nazwy, których zapisanie sprawia kłopot nawet najlepszym specjalistom od ortografii. Czy wybierzesz poprawną formę? Wejdź do zabawy! Mamy 10 pytań.