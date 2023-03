Słowak udawał Irlandczyka. Pogranicznicy nie dali się nabrać

Z ulicy go nie widać, a to ogromny plac budowy. Co dzieje się w kwartale w centrum Szczecina?

Do zdarzenia doszło na początku marca. Kierujący kamperem został zatrzymany do kontroli drogowej po zjeździe z promu, który przypłynął do Świnoujścia ze Szwecji. Pojazd miał norweskie numery rejestracyjne, a mężczyzna posługiwał się irlandzkim prawem jazdy. Dokument wzbudził podejrzenia strażników granicznych co do jego autentyczności.

Mężczyzna został zatrzymany, a prawo jazdy sprawdzone na urządzeniach służących do weryfikacji dokumentów. Podejrzenia strażników granicznych, że badane prawo jazdy odbiega od irlandzkiego wzoru i nosi znamiona podrobienia, potwierdziły się.

48-letni obywatel Słowacji został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

