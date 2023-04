Sklepy czynne w Szczecinie w majówkę. Można się naprawdę pogubić!

Szczecinianie pokochali to miejsce. "Ogrody Śródmieście" wracają po zimowej przerwie

Święta i tzw. "długie weekendy" powodują sporo zamieszania. Niektórzy już wcześniej robią zapasy, by uniknąć wyprawy na zakupy w czasie, kiedy niekoniecznie sklepy są otwarte. Inni robią zakupy na ostatnią chwilę, a jeszcze inni liczą na odrobinę szczęścia, co często kończy się zderzeniem z zamkniętymi drzwiami sklepu. Kiedy będzie można zrobić zakupy podczas majówki 2023? Wyjaśniamy dzień po dniu.

Sobota, 29 kwietnia

Tego dnia sklepy będą otwarte tak jak w każdą inną sobotę. To nie jest żadne święto, więc nie powinniśmy mieć problemu ze zrobieniem zakupów. Warto jednak pamiętać, że w soboty obowiązują często inne godziny otwarcia niż w pozostałe dni tygodnia, przez co niektóre sklepy mogą być np. czynne krócej.

Niedziela, 30 kwietnia

Tutaj miła niespodzianka. 30 kwietnia przypada niedziela handlowa, więc tego dnia będzie można bez przeszkód zrobić zakupy w większości sklepów. Czynne będą supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe, sklepy typu "dom i ogród". Zakupoholicy z pewnością się ucieszą.

Poniedziałek, 1 maja

W poniedziałek, 1 maja przypada Święto Pracy, które jest dniem wolnym od pracy, a co za tym idzie, sklepy będą zamknięte - poza nielicznymi wyjątkami w postaci części "Żabek", małych sklepików osiedlowych czy stacji benzynowych. To nie jest idealny dzień na zakupy.

Wtorek, 2 maja

Chociaż we wtorek, 2 maja obchodzone jest Święto Flagi Narodowej, to tak naprawdę ten dzień świętem z prawdziwego zdarzenia nie jest. Większość sklepów będzie czynna jak w normalny wtorek. To dobry moment na uzupełnienie grillowych zapasów.

Środa, 3 maja

W środę znów mamy święto, tym razem jest to Święto Konstytucji 3 Maja, czyli dzień wolny od pracy. Podobnie jak 1 maja, sklepy będą zamknięte, a zakupy zrobimy tylko w wybranych małych sklepikach.

W czwartek, 4 maja sytuacja wróci do normy - na dwa dni, bo w sobotę zacznie się kolejny, tym razem już "normalny" weekend.

