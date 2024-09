Nielegalny proceder w centrum miasta. Do lokalu trzeba było wejść siłą

"Galeria Szpargałek" to miejsce znane i lubiane wśród szczecinian. Charytatywny sklep ze skarbami "z drugiej ręki" mieści się w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy. - Przedmioty tam wystawiane pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują drugie życie - tłumaczy Paulina Łątka z urzędu miasta. - Co ważne, fundusze zebrane w galerii trafiają do organizacji pożytku publicznego i indywidualnych beneficjentów ze Szczecina.

"Galeria Szpargałek" zbiera pieniądze dla powodzian

Galeria ze skarbami "z drugiej ręki" ponownie otworzy swoje wrota już w najbliższą środę. Tym razem będzie to wyjątkowa edycja, gdyż zbierane będą pieniądze dla osób poszkodowanych wskutek powodzi.

- Na szpargałkowych półkach jak zwykle czekać będą tysiące przedmiotów, a wśród nich naczynia, szkło i porcelana, bibeloty, ozdoby, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, itp. - informuje Paulina Łątka. - Osobne pomieszczenie przeznaczone jest na gabaryty, czyli przede wszystkim meble i większe sprzęty domowe.

To szansa, by za niewielką kwotę zdobyć coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Ceny wahają się od 1 do 25 zł, oprócz przedmiotów z kategorii "premium", które są wyceniane indywidualnie i mogą być droższe.

Warto jednak pamiętać, że w "Szpargałku" nie ma obrotu gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto wybranej organizacji pomocowej i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu.

Tym razem będzie jednak inaczej. Podczas tej edycji honorowane będą jedynie wpłaty na organizacje świadczące pomoc poszkodowanym podczas powodzi.

- Można taką organizację wybrać samodzielnie lub skorzystać na miejscu z listy przygotowanej przez pracowników - dodaje Paulina Łątka. - Wyjątkowo też nie będzie można wykorzystać tzw. bonów z poprzednich edycji, ale oczywiście nie tracą one ważności.

"Galeria Szpargałek" będzie otwarta w środę, 25 września w godz. 10:00 – 17:00.

