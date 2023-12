Skarbówka nie informuje o zwrocie nadpłaconego podatku! Możesz stracić pieniądze

Polacy dostają maile o nadpłaconym podatku

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zachęca do zalogowania się w serwisie e-Urząd Skarbowy. W rzeczywistości po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych. Żeby wyglądać jeszcze bardziej wiarygodnie fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy oraz adres Ministerstwa Cyfryzacji.

Urzędnicy ostrzegają przed otwieraniem takich wiadomości, a tym bardziej przed klikaniem w odnośniki i otwieraniem załączników, gdyż może to się skończyć przejęciem danych, a co za tym idzie - utratą pieniędzy.

- Ostrzegamy, że tego typu wiadomości nie zostały wysłane z serwerów resortu finansów, a otwieranie linków w nich zawartych jest niebezpieczne - tłumaczy Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych podatnika. Prosimy o zachowanie ostrożności i nieotwieranie linków z podejrzanej korespondencji, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

Kliknąłeś? Natychmiast zacznij działać!

Co zrobić w sytuacji, gdy nawet nieświadomie klikniemy w link i podamy swoje dane logowania? Wówczas trzeba działać szybko, by uniknąć przykrych konsekwencji. W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, należy podjąć następujące kroki:

jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem,

zmienić hasło do bankowości internetowej,

jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt w najbliższym komisariacie policji.

Fałszywe maile o nadpłaconym podatku

