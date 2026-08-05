Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-05 14:14

Mamy znakomite wieści dla wszystkich wypoczywających nad polskim morzem: po kilkudniowych problemach ze skażeniem bakteryjnym, które na początku miesiąca zmusiły sanepid do zamknięcia tutejszych plaż, sytuacja w Darłowie wróciła do normy. Według najnowszego raportu z 5 sierpnia wszystkie lokalne kąpieliska są już w pełni bezpieczne, a woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków panujących na darłowskich plażach, które po chwilowym kryzysie znów czekają na wczasowiczów.

Wieża ratownicza z białą flagą na pustej piaszczystej plaży. O otwartych kąpieliskach w Darłowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Jeszcze na początku sierpnia turyści spędzający urlop w Darłowie musieli mierzyć się z dużym rozczarowaniem. Decyzją sanepidu aż pięć popularnych plaż zostało tymczasowo zamkniętych z powodu skażenia wody bakteriami Escherichia coli oraz enterokokami. Służby sanitarne natychmiast podjęły odpowiednie kroki, a kolejne, szczegółowe analizy laboratoryjne przyniosły wyczekiwany przełom. Aktualny raport z 5 sierpnia nie pozostawia złudzeń: zagrożenie całkowicie minęło, a wszystkie kąpieliska w mieście są ponownie otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów.

Warunki do plażowania są dzisiaj niezwykle dogodne. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody pozostaje niemal niewzruszona. Choć temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, warto mieć na uwadze, że Bałtyk bywa rześki – temperatura wody na wszystkich kąpieliskach wynosi obecnie 16°C.

Oto szczegółowa lista bezpiecznych i otwartych plaż w Darłowie wraz z datami ostatnich badań czystości wody:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 31 lipca), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 2 sierpnia), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 31 lipca), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 31 lipca), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 3 sierpnia), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 31 lipca), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 3 sierpnia), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 3 sierpnia), temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 16°C, wiatr 1 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Sytuacja na tutejszym wybrzeżu jest pod tym względem w pełni stabilna i bezpieczna. Chociaż w mediach pojawiają się doniesienia o zakazie kąpieli w niektórych zachodniopomorskich akwenach z powodu zakwitu tych mikroorganizmów, problem ten dotyczy wyłącznie kąpielisk śródlądowych, takich jak Stepnica nad Zalewem Szczecińskim. Osoby wypoczywające nad otwartym morzem w Darłowie mogą bez jakichkolwiek obaw korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja rekreacji nad wodą. Temperatura powietrza sięgająca 23°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (wiatr o sile 1 m/s) gwarantuje brak uciążliwych fal i znakomite warunki do wypoczynku na brzegu. Należy jednak pamiętać o stosunkowo niskiej temperaturze wody (16°C) i zadbać o stopniowe schładzanie ciała przed wejściem do Bałtyku, aby zapobiec szokowi termicznemu. Niezależnie od panujących warunków, kluczową zasadą bezpieczeństwa pozostaje stałe kontrolowanie koloru flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosowanie się do ich wytycznych. Odpowiedzialne zachowanie to podstawa udanego urlopu.

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