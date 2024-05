Sezon motocyklowy rozpoczęty z prawdziwą pompą. ESKA RIDER SHOW 4 przyciągnęła tłumy!

Porównali polskie miasto do Hamburga. "Dołączyło do najbardziej perspektywicznych miast w Europie"

W sobotę, 18 maja, w samo południe na Błoniach w Drawsku Pomorskim rozległ się głośny ryk silników. Motocykliści przyjechali tutaj z całego regionu, a nawet bardziej odległych zakątków Polski. Wydarzenie przyciągnęło również całe rodziny, które przyszły podziwiać piękne maszyny, a także skorzystać z licznych atrakcji. A tych z pewnością nie brakowało. Było również kilka nowości.

Na miłośników jednośladów czekały największe targi motocyklowe, Gdzie można było zapoznać się z bogatą ofertą dealerów i przedstawicieli branży. Nie zabrakło również interesujących rozmów z ekspertami, szkoleń, efektownych pokazów i konkursów z nagrodami. Motocykliści rywalizowali ze sobą m.in. ubieraniu kombinezonów na czas czy jedzeniu burgerów. Jedną z najbardziej spektakularnych konkurencji był konkurs na najgłośniejszy wydech.

Nie zabrakło również nowości. Na ESKA RIDER SHOW pojawili się dziennikarze popularnego kanału TVN Turbo. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele zespołu wyścigowego Wójcik Racing Team. Wśród innych atrakcji pojawiły się m.in. profesjonalne symulatory, które pozwoliły w bezpiecznych warunkach poczuć się jak na prawdziwym torze. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się symulator zejścia na kolano.

- Jest to zdecydowanie innowacyjna forma szkolenia, która na początku często spotykała się z ogólnym sceptycyzmem. Dziś natomiast, jest to już popularny sposób na statyczną naukę techniki jazdy, która została sprawdzona w praktyce przez wielu motocyklistów, którzy zdecydowali się zaufać naszemu programowi - mówi Michał Kurek, właściciel i trener KUREK MotorSport. - Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w jeździe sportowej, jesteśmy w stanie pomóc każdemu motocykliście, który chciałby poczuć się pewniej na swojej maszynie podczas pokonywania zakrętów.

Na liczne atrakcje mogły liczyć całe rodziny. Dla najmłodszych powstała strefa dmuchańców, a nieco starsi mogli wziąć udział w konkursach, w których do wygrania były atrakcyjne gadżety czy miło spędzić czas w strefie chilloutu Radia ESKA. O miłe wrażenia muzyczne zadbał DJ oraz zespoły Muted Message i Ikarus Feel. Odbyła się również bitwa na rymy Freestyle Battle.

ESKA RIDER SHOW 4 była również okazją do zobaczenia na żywo i zwiedzenia najnowszego dziecka Radia ESKA – 14 metrowego, dwupoziomowego ESKOBUSA.

Miłośnicy dobrego jedzenia z pewnością nie wrócili z wydarzenia głodni. Na miejscu, w ramach Festiwalu Smaków Food Trucków pojawiły się mobilne restauracje, w których można było skosztować przysmaków z różnych stron świata.

Impreza w Drawsku Pomorskim obfitowała również w niespodzianki. Największą z nich okazały się zaręczyny ratowników medycznych z Drawska. "Świeżo upieczeni" narzeczeni z pewnością zapamiętają na długo ten wyjątkowy dzień!

Chociaż tegoroczna edycja ESKA RIDER SHOW przeszła już do historii, już rozpoczęły się pierwsze przygotowania do przyszłorocznego wydarzenia, które - według zapewnień organizatorów - ma być jeszcze lepsze i jeszcze ciekawsze.

- Po imprezie nie zwalniamy tempa i już teraz bierzemy się za organizację kolejnej, piątej, jubileuszowej edycji - zapowiada Krzysztof Grobela z Radia ESKA, pomysłodawca ESKA RIDER SHOW. - Po kolejnej edycji cały czas mamy pozytywne emocje i dostajemy energetyczny vibe od motocyklistów i partnerów. To potwierdza, że program i atrakcje, które przygotowaliśmy były trafione i spełniły różne oczekiwania. Przybijam piątkę wszystkim zaangażowanym w produkcję tego wydarzenia, partnerom, którzy zapewnili ciekawą ofertę. Było mnóstwo rozmów, wymiany doświadczeń i kontaktów na przyszłość. To świetna baza do kolejnych edycji i szukania nowych pomysłów by jeszcze bardziej dopieścić i zaskoczyć naszych gości. W imieniu całego zespołu Radia ESKA jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w 2025 roku! - dodaje Krzysztof Grobela.

