Są miliony do wydania. Decyzję podejmą sami mieszkańcy

Szczeciński Budżet Obywatelski 2026. Mieszkańcy mają głos!

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, informacje na temat SBO 2026 przedstawił w środę, 29 października zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Poinformował, że weryfikację przeszło 114 projektów, w tym 94 lokalne, dzielnicowe. Głosowanie, za pośrednictwem strony sbo.szczecin.eu ma rozpocząć się 12 listopada i zakończyć 3 grudnia. Mieszkańcy zdecydują, na jakie przedsięwzięcia miasto przeznaczy 20 mln zł.

Rekordowa kwota do wydania

- Dążyliśmy do tego, by możliwie jak największą liczbę pomysłów poddać pod głosowanie – podkreślił Łukasz Kadłubowski.

Zwrócił uwagę, że pula środków w SBO 2026 jest rekordowa (w ubiegłym roku było 17,2 mln zł) i że zgłoszono dużo ciekawych projektów lokalnych.

- To znak, że mieszkańcy Szczecina nadal chcą się angażować i mieć realny wpływ na to, co dzieje się w mieście – ocenił wiceprezydent.

Inwestycje w sport, zieleń i bezpieczeństwo. Wybierz swoje priorytety!

Do trzynastej już edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono inwestycje w infrastrukturę sportową, place zabaw, tereny zielone, bezpieczne przejścia dla pieszych, drogi rowerowe. Każdy z głosujących może wskazać dwa projekty lokalne (ich łączny budżet to 16 mln zł) i jeden ogólnomiejski (4 mln zł).

Osoby, które nie mają możliwości zagłosowania przez internet z domu, będą mogły to zrobić w Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii UM na Prawobrzeżu). Zanim rozpocznie się głosowanie, zaplanowano publiczne losowanie numerów projektów SBO 2026. Odbędzie się ono w piątek.

Rok temu na SBO 2025 oddano prawie 37 tys. głosów, a wybierać można było spośród 121 projektów.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie