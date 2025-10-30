Są miliony do wydania. Decyzję podejmą sami mieszkańcy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-10-30 7:38

Już niebawem mieszkańcy Szczecina będą mogli zdecydować, na co przeznaczyć 20 milionów złotych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mogą oddać głosy na dwa z 94 zgłoszonych projektów lokalnych i wskazać jedną z 20 inicjatyw ogólnomiejskich. Jak zagłosować i na co warto zwrócić uwagę?

Napis Szczecin na Łasztowni

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Szczecin SE Google News

Szczeciński Budżet Obywatelski 2026. Mieszkańcy mają głos!

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, informacje na temat SBO 2026 przedstawił w środę, 29 października zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Poinformował, że weryfikację przeszło 114 projektów, w tym 94 lokalne, dzielnicowe. Głosowanie, za pośrednictwem strony sbo.szczecin.eu ma rozpocząć się 12 listopada i zakończyć 3 grudnia. Mieszkańcy zdecydują, na jakie przedsięwzięcia miasto przeznaczy 20 mln zł.

Polecany artykuł:

Legenda polskiej piłki nożnej doczekała się pomnika. Tak wygląda rzeźba Florian…

Rekordowa kwota do wydania

- Dążyliśmy do tego, by możliwie jak największą liczbę pomysłów poddać pod głosowanie – podkreślił Łukasz Kadłubowski.

Zwrócił uwagę, że pula środków w SBO 2026 jest rekordowa (w ubiegłym roku było 17,2 mln zł) i że zgłoszono dużo ciekawych projektów lokalnych.

- To znak, że mieszkańcy Szczecina nadal chcą się angażować i mieć realny wpływ na to, co dzieje się w mieście – ocenił wiceprezydent.

Inwestycje w sport, zieleń i bezpieczeństwo. Wybierz swoje priorytety!

Do trzynastej już edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono inwestycje w infrastrukturę sportową, place zabaw, tereny zielone, bezpieczne przejścia dla pieszych, drogi rowerowe. Każdy z głosujących może wskazać dwa projekty lokalne (ich łączny budżet to 16 mln zł) i jeden ogólnomiejski (4 mln zł).

Osoby, które nie mają możliwości zagłosowania przez internet z domu, będą mogły to zrobić w Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii UM na Prawobrzeżu). Zanim rozpocznie się głosowanie, zaplanowano publiczne losowanie numerów projektów SBO 2026. Odbędzie się ono w piątek.

Rok temu na SBO 2025 oddano prawie 37 tys. głosów, a wybierać można było spośród 121 projektów.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie?
Pytanie 1 z 12
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to:
QUIZ: przedwojenne czy współczesne?
Legenda polskiej piłki doczekała się pomnika
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BUDŻET OBYWATELSKI
GŁOSOWANIE
INWESTYCJE SZCZECIN