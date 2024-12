Ta willa wzbudza zachwyt pięknymi wnętrzami. Każdy może zajrzeć do środka

13-miesięczne dziecko ofiarą znęcania się? Trafiło do szpitala. 21-letnia matka zatrzymana przez policję

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w centrum miasta. Dwóch mężczyzn w wieku 18 i 19 lat wpadło na pomysł, by zniszczyć tramwaj. Na ich celu znalazła się szyba, którą uszkodzili, używając do tego celu młotka. Ich bezkarność nie trwała jednak długo. Policjanci szybko wytypowali i zatrzymali wandali.

Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu. Na podstawie zebranych dowodów usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny

Wkrótce wandale odpowiedzą za swój głupi czyn przed sądem. Grozi im do 5 lat za więziennymi kratami.

Sonda Czy kary za wandalizm powinny być surowsze? TAK NIE NIE MAM ZDANIA