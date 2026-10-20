Rozwija się przez lata i jest groźny dla życia. Bezpłatne badania pomogą wykryć podstępne schorzenie

Groźna choroba rozwija się latami

Tętniak aorty brzusznej to miejscowe poszerzenie ściany aorty, czyli największej tętnicy w ludzkim organizmie. To właśnie ona transportuje krew z serca do wszystkich narządów i kończyn. Problem polega na tym, że tętniak może stopniowo się powiększać, a jego pęknięcie stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

- Problem tętniaka aorty brzusznej jest problemem realnym w populacji pacjentów powyżej 65. roku życia, dotyczy około 5,5 proc. społeczeństwa. Pięciokrotnie częściej predysponowani są mężczyźni niż kobiety – przekazał specjalista chirurgii ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie lek. Mateusz Motyliński.

Lekarze podkreślają, że odpowiednio wczesne wykrycie choroby pozwala kontrolować jej rozwój, a w razie potrzeby wdrożyć leczenie operacyjne.

- W przypadku wykrycia tętniaka aorty brzusznej mamy możliwości kontroli, a również leczenia operacyjnego, jeżeli istnieje taka potrzeba – dodał Motyliński.

Objawy? Często ich nie ma

Największym problemem jest podstępny przebieg choroby. W początkowej fazie pacjenci zwykle nie odczuwają żadnych dolegliwości.

- W pierwszym etapie, kiedy tętniak nie jest duży, nie daje żadnych dolegliwości. Następnie one są, jednak są niespecyficzne, to na przykład dolegliwości bólowe brzucha, uogólnione, mogą promieniować do pleców, mogą być to objawy ze strony układu pokarmowego. Zaburzenia połykania, odżywiania itp. Jednak są to na tyle niespecyficzne objawy, że mało kto zwraca na nie uwagę, jako na realny problem – wyjaśnił specjalista.

Jak zaznacza lekarz, konsekwencje mogą być dramatyczne.

- Bardzo często zdarza się, że pierwszym objawem tętniaka aorty brzusznej jest jego pęknięcie, które jest bezpośrednim zagrożeniem życia – dodał.

Medycy alarmują, że mimo postępu chirurgii naczyniowej śmiertelność po pęknięciu tętniaka aorty brzusznej nadal wynosi od 70 do nawet 90 procent.

Autor: SPWSZ w Szczecinie/ Materiały prasowe

USG może uratować życie

Podstawowym badaniem pozwalającym wykryć tętniaka jest badanie USG. Jest ono bezbolesne, nieinwazyjne i trwa zaledwie kilka minut. Dzięki niemu można ocenić średnicę aorty oraz tętnic biodrowych i wykryć niebezpieczne poszerzenia naczyń.

Właśnie takie badania będą bezpłatnie wykonywane w ramach programu „Reaguj na czas – tętniak aorty brzusznej”, finansowanego przez Województwo Zachodniopomorskie.

Kto może się zgłosić?

Z programu skorzysta około 300 osób. Warunkiem udziału jest ukończenie 65 lat i zamieszkiwanie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

- Żeby się zarejestrować, trzeba przejść wstępną kwalifikację. Dwa warunki są niezbędne. Pacjent lub pacjentka musi być osobą od 65. roku życia w górę, a drugi warunek to jest zamieszkiwanie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oprócz tego mamy szereg czynników ryzyka, rejestrator zapyta o nie pacjenta przez telefon. Jeśli mamy co najmniej dwa z nich, to wtedy możemy być włączeni do programu – powiedział rzecznik prasowy szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.

Do najważniejszych czynników ryzyka należą m.in. palenie tytoniu, choroba wieńcowa, otyłość oraz nadciśnienie tętnicze.

Jak się zapisać?

Rejestracja do programu rozpoczęła się 19 października. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 91 500 05 10, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30.

- Badania będą odbywały się popołudniami, nie wykluczamy też badań weekendowych. Nie będzie to w godzinach wczesnoporannych, gdy szpital działa w standardowym trybie, tylko wtedy, kiedy jest tutaj trochę spokojniej – dodał Owsik-Kozłowski.

Lekarze zachęcają seniorów do udziału w programie. W przypadku tej choroby czas ma kluczowe znaczenie, a proste badanie USG może wykryć zagrożenie, zanim dojdzie do tragedii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spwsz.szczecin.pl/tetniak.

Autor: SPWSZ w Szczecinie/ Materiały prasowe

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