Zamiast promu... autobus! Nadmorski kurort tnie koszty

Jeden prom mniej na zimę

Jak poinformował Urząd Miasta Świnoujście, od 17 października na przeprawie Warszów pozostanie jeden prom Bielik, natomiast drugi zostanie zastąpiony przez autobus linii P1 kursujący przez tunel pod Świną.

Decyzja nie jest przypadkowa. Z danych Żeglugi Świnoujskiej wynika, że w miesiącach jesiennych i zimowych liczba pasażerów korzystających z promów wyraźnie spada. Jednocześnie coraz więcej mieszkańców wybiera szybsze połączenie autobusowe wykorzystujące tunel oddany do użytku w 2023 roku.

Miasto zapewnia, że promy nadal będą kursować w godzinach największego natężenia ruchu, zwłaszcza po przyjazdach pociągów. Nowy rozkład został przygotowany tak, aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom podróżnych.

Różnica w kosztach jest ogromna

Najważniejszym argumentem przemawiającym za zmianami są pieniądze. Jak podkreślają urzędnicy, utrzymanie jednego promu kosztuje około 400 tys. zł miesięcznie. Dla porównania funkcjonowanie autobusowego połączenia przez tunel to wydatek rzędu 60 tys. zł miesięcznie.

Oznacza to, że czasowe zastąpienie promu autobusem może przynieść samorządowi setki tysięcy złotych oszczędności w każdym miesiącu obowiązywania nowej organizacji.

Pomyślano także o rowerzystach

Zmiany obejmują również osoby poruszające się na rowerach. Miasto zapowiedziało uruchomienie specjalnego pojazdu z przyczepą, który będzie przewoził rowery przez tunel pomiędzy przystaniami.

To rozwiązanie ma ułatwić przemieszczanie się rowerzystom, którzy dotychczas często korzystali z przepraw promowych.

Nowe rozkłady i kody QR

Na obu przystaniach pasażerowie znajdą nowe rozkłady jazdy promów i autobusów. Pojawią się także kody QR, dzięki którym będzie można szybko sprawdzić aktualne godziny odjazdów i ewentualne zmiany w kursowaniu.

Urząd Miasta apeluje do mieszkańców oraz turystów o wcześniejsze zapoznanie się z nowym harmonogramem przed podróżą.

Nowa organizacja przeprawy Warszów ma obowiązywać do 18 kwietnia 2027 roku. Od 19 kwietnia planowany jest powrót do dotychczasowego rozwiązania, czyli obsługi przeprawy przez dwa promy Bielik.

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