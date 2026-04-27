Rozpoczyna się remont ul. Emilii Plater w Szczecinie. Ekipy pojawią się już w tym tygodniu

Grzegorz Kluczyński
2026-04-27 13:23

Jeszcze w tym tygodniu na ulicy Emilii Plater w Szczecinie pojawią się pierwsze ekipy drogowców, co zapoczątkuje wyczekiwaną modernizację. Dobra wiadomość dla zmotoryzowanych jest taka, że na początkowym etapie prac nie muszą obawiać się utrudnień na drodze.

Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu.
Galeria zdjęć 8

Pomiary i przygotowanie terenu na ul. Emilii Plater

Zgodnie z przekazanymi przez urząd miasta informacjami, w nadchodzących dniach wykonawca skupi się na czynnościach przygotowawczych. Obejmą one między innymi przeprowadzenie niezbędnych pomiarów przez geodetów, rozstawienie znaków i tablic informacyjnych, a także zorganizowanie całego zaplecza dla budowlańców.

– To etap, który nie będzie wiązał się z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Ruch na Emilii Plater pozostaje bez zmian – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Przedstawiciele urzędu zaznaczają, że wszelkie informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu będą podawane w odrębnych komunikatach w odpowiednim czasie.

Zakres prac podczas remontu ul. Emilii Plater

Modernizacja szczecińskiej ulicy zakłada rozległe działania obejmujące zarówno infrastrukturę drogową, jak i sieci podziemne. Projekt przewiduje:

  • stworzenie i odnowienie nawierzchni, traktów dla pieszych, miejsc postojowych oraz wjazdów,
  • zapewnienie odpowiedniego systemu odprowadzania wody z pasa drogowego,
  • zainstalowanie nowoczesnych świateł oraz lamp ulicznych,
  • modernizację systemów kanalizacyjnych (deszczowej i ogólnospławnej) oraz rur doprowadzających wodę,
  • dostosowanie poziomu studzienek i kratek ściekowych,
  • pojawienie się nowej małej architektury oraz uporządkowanie terenów zielonych,
  • stworzenie nowych miejsc dla samochodów na parkingu.

– To kompleksowa modernizacja, która poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo pieszych. Ulica zyska zupełnie nowy standard – dodaje rzecznik.

Koszty i realizatorzy przebudowy w Szczecinie

Inwestycja odbywa się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowity koszt brutto tego zadania wynosi 19 735 560,42 zł.

Głównym realizatorem robót została firma Strabag Sp. z o.o., natomiast pieczę nad prawidłowym przebiegiem prac sprawują Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Prace są wspierane finansowo ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Bądź na bieżąco ze zmianami na ul. Emilii Plater

W najbliższym czasie szczeciński magistrat poinformuje o planowanych modyfikacjach w ruchu drogowym. Zmotoryzowani powinni zatem uważnie czytać komunikaty urzędu miasta, chociaż na razie mogą poruszać się w tym rejonie bez przeszkód.

Galeria zdjęć 8
QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie?
Pytanie 1 z 12
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to:
QUIZ: przedwojenne czy współczesne?
Szczecin upamiętnia olimpijczyków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INWESTYCJE DROGOWE SZCZECIN
UTRUDNIENIA
INWESTYCJE SZCZECIN