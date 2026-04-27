Rozpoczyna się remont ul. Emilii Plater w Szczecinie. Ekipy pojawią się już w tym tygodniu

Pomiary i przygotowanie terenu na ul. Emilii Plater

Zgodnie z przekazanymi przez urząd miasta informacjami, w nadchodzących dniach wykonawca skupi się na czynnościach przygotowawczych. Obejmą one między innymi przeprowadzenie niezbędnych pomiarów przez geodetów, rozstawienie znaków i tablic informacyjnych, a także zorganizowanie całego zaplecza dla budowlańców.

– To etap, który nie będzie wiązał się z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Ruch na Emilii Plater pozostaje bez zmian – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Przedstawiciele urzędu zaznaczają, że wszelkie informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu będą podawane w odrębnych komunikatach w odpowiednim czasie.

Zakres prac podczas remontu ul. Emilii Plater

Modernizacja szczecińskiej ulicy zakłada rozległe działania obejmujące zarówno infrastrukturę drogową, jak i sieci podziemne. Projekt przewiduje:

stworzenie i odnowienie nawierzchni, traktów dla pieszych, miejsc postojowych oraz wjazdów ,

, zapewnienie odpowiedniego systemu odprowadzania wody z pasa drogowego,

zainstalowanie nowoczesnych świateł oraz lamp ulicznych ,

, modernizację systemów kanalizacyjnych (deszczowej i ogólnospławnej) oraz rur doprowadzających wodę,

dostosowanie poziomu studzienek i kratek ściekowych,

pojawienie się nowej małej architektury oraz uporządkowanie terenów zielonych ,

, stworzenie nowych miejsc dla samochodów na parkingu.

– To kompleksowa modernizacja, która poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo pieszych. Ulica zyska zupełnie nowy standard – dodaje rzecznik.

Koszty i realizatorzy przebudowy w Szczecinie

Inwestycja odbywa się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowity koszt brutto tego zadania wynosi 19 735 560,42 zł.

Głównym realizatorem robót została firma Strabag Sp. z o.o., natomiast pieczę nad prawidłowym przebiegiem prac sprawują Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Prace są wspierane finansowo ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W najbliższym czasie szczeciński magistrat poinformuje o planowanych modyfikacjach w ruchu drogowym. Zmotoryzowani powinni zatem uważnie czytać komunikaty urzędu miasta, chociaż na razie mogą poruszać się w tym rejonie bez przeszkód.

8

