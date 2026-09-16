Rozdają 60 tysięcy biletów kolejowych. Można za darmo zwiedzić Polskę i Niemcy

Spis treści
Po 30 tysięcy biletów z każdego kraju
W programie udział biorą oba rządy – Polska i Niemcy udostępniają po 30 tys. biletów Interrail dla osób w wieku 18–27 lat. W Polsce za organizację konkursu odpowiada PKP Intercity wraz z Ministerstwem Infrastruktury, a za techniczne wydanie nagród – Interrail B.V.
Bilet Przyjaźni to specjalny bilet Interrail, który umożliwia:
- podróż z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem,
- nieograniczone przejazdy pociągami po Niemczech przez 7 wybranych dni w ciągu jednego miesiąca.
Co zdecyduje o zwycięzcach?
Polska edycja programu będzie miała formę konkursu wiedzy. Uczestnicy zmierzą się z internetowym quizem dotyczącym Polski, Niemiec i kolei.
Najważniejsze zasady:
- 9 pytań,
- 9 minut na rozwiązanie,
- punktacja dodatnia za poprawne odpowiedzi i ujemna za błędne,
- ranking wyłoni 30 tys. najlepszych uczestników.
W konkursie mogą wziąć udział osoby:
- mające 18 lat na dzień 15.09.2026 r. i nie więcej niż 27 lat na dzień 1.11.2026 r.,
- mieszkające w Polsce,
- posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
- wybierające okres ważności biletu przed ukończeniem 28. roku życia.
Udział mogą brać również osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, o ile mieszkają w Polsce i mają odpowiednie dokumenty pobytowe.
Jak się zgłosić?
Konkurs odbędzie się na stronie biletprzyjazni.pl.
Terminy:
- start: 15 września 2026 r., godz. 12:00,
- koniec: 22 września 2026 r., godz. 12:00.
Proces zgłoszenia:
- wypełnienie formularza rejestracyjnego,
- kliknięcie linku weryfikacyjnego z e-maila,
- rozwiązanie quizu w jednym podejściu.
Siedem dni podróży po Niemczech
Laureaci otrzymają bilet w formie mobilnego kodu. Będzie on ważny przez miesiąc, a w tym czasie można wybrać 7 dowolnych dni podróży.
Okres ważności biletu można rozpocząć między 1 listopada 2026 r. a 1 października 2027 r..
Bilet jest imienny, nie można go przekazać innej osobie ani zmienić danych po przypisaniu. Do korzystania z biletu potrzebna będzie aplikacja Rail Planner.
Wyniki i regulamin
Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo do 8 października 2026 r. Pełny regulamin i szczegóły dostępne są na stronie biletprzyjazni.pl.