Rozdają 60 tysięcy biletów kolejowych. Można za darmo zwiedzić Polskę i Niemcy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-16 11:36

Ministerstwo Infrastruktury i jego niemiecki odpowiednik uruchamiają gigantyczną akcję dla młodych podróżników. W ramach projektu „Bilet Przyjaźni” do rozdania jest aż 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych, które pozwolą odkrywać Polskę i Niemcy w ramach obchodów 35-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie. To największa tego typu inicjatywa w historii współpracy obu państw.

Pociąg ICE na wiadukcie w Niemczech. O darmowych biletach kolejowych dla młodych przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Markus Mainka/ Shutterstock

Po 30 tysięcy biletów z każdego kraju

W programie udział biorą oba rządy – Polska i Niemcy udostępniają po 30 tys. biletów Interrail dla osób w wieku 18–27 lat. W Polsce za organizację konkursu odpowiada PKP Intercity wraz z Ministerstwem Infrastruktury, a za techniczne wydanie nagród – Interrail B.V.

Bilet Przyjaźni to specjalny bilet Interrail, który umożliwia:

  • podróż z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem,
  • nieograniczone przejazdy pociągami po Niemczech przez 7 wybranych dni w ciągu jednego miesiąca.

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Co zdecyduje o zwycięzcach?

Polska edycja programu będzie miała formę konkursu wiedzy. Uczestnicy zmierzą się z internetowym quizem dotyczącym Polski, Niemiec i kolei.

Najważniejsze zasady:

  • 9 pytań,
  • 9 minut na rozwiązanie,
  • punktacja dodatnia za poprawne odpowiedzi i ujemna za błędne,
  • ranking wyłoni 30 tys. najlepszych uczestników.

W konkursie mogą wziąć udział osoby:

  • mające 18 lat na dzień 15.09.2026 r. i nie więcej niż 27 lat na dzień 1.11.2026 r.,
  • mieszkające w Polsce,
  • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wybierające okres ważności biletu przed ukończeniem 28. roku życia.

Udział mogą brać również osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, o ile mieszkają w Polsce i mają odpowiednie dokumenty pobytowe.

Jak się zgłosić?

Konkurs odbędzie się na stronie biletprzyjazni.pl.

Terminy:

  • start: 15 września 2026 r., godz. 12:00,
  • koniec: 22 września 2026 r., godz. 12:00.

Proces zgłoszenia:

  • wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  • kliknięcie linku weryfikacyjnego z e-maila,
  • rozwiązanie quizu w jednym podejściu.

Siedem dni podróży po Niemczech

Laureaci otrzymają bilet w formie mobilnego kodu. Będzie on ważny przez miesiąc, a w tym czasie można wybrać 7 dowolnych dni podróży.

Okres ważności biletu można rozpocząć między 1 listopada 2026 r. a 1 października 2027 r..

Bilet jest imienny, nie można go przekazać innej osobie ani zmienić danych po przypisaniu. Do korzystania z biletu potrzebna będzie aplikacja Rail Planner.

Wyniki i regulamin

Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo do 8 października 2026 r. Pełny regulamin i szczegóły dostępne są na stronie biletprzyjazni.pl.

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