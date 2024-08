Rowerzyści i piesi często mylą te dwa znaki. Prowadzi to do kłótni i wypadków. Można dostać też mandat!

Jechała z nogami na desce rozdzielczej auta. Pożałuje tego do końca życia

Kumulacja w Lotto rozbita. Gdzie padły wygrane?

Podczas losowania Lotto, które odbyło się we wtorek, 19 sierpnia, padły następujące liczby: 2, 17, 26, 27, 32 i 40. Okazało się, że dokładnie ten sam zestaw wytypowało dwóch graczy w różnych częściach Polski. Jeden ze szczęśliwych kuponów wypełniono w Szczecinie, w punkcie Lotto przy ul. Rymarskiej w Żydowcach. Druga "szóstka" padła na Śląsku, w miejscowości Rudy, w kolekturze przy ul. Rogera. Z 14-milionowej kumulacji każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie więc jedna część wygranej w kwocie 6 849 639 zł.

Co można zrobić z taką kwotą? Prawie 7 milionów złotych to suma, którą można wydać na wiele sposobów. To nie tylko gwarancja luksusu i dostatniego życia przez wiele najbliższych lat, ale także możliwość spełnienia nawet tych najbardziej, wydawałoby się niemożliwych marzeń. Za te pieniądze można kupić dom lub mieszkanie, samochód oraz wiele innych rzeczy. Można też przedłużyć sobie wakacje i wybrać się w podróż w najbardziej egzotyczne zakątki świata!

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 22 sierpnia, do wygrania będzie suma gwarantowana, czyli 2 miliony złotych. W przypadku, gdy nie padnie "szóstka", pula będzie znów rosnąć.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Dalej