Rolnik postrzelony podczas pracy w polu. W pobliżu ćwiczyli policjanci

Do dramatycznych zdarzeń doszło we wtorek, 24 października w miejscowości Chlebowo (woj. zachodniopomorskie). Jako pierwsze poinformowało o nich w środę radio RMF FM. Mężczyzna z raną postrzałową trafił do szpitala. Na szczęście obrażenia były powierzchowne, a poszkodowany nie wymagał hospitalizacji.

W tym samym czasie, na strzelnicy w Chlebowie, około kilometra od miejsca zdarzenia, odbywało się szkolenie strzeleckie policjantów.

Jak poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową podinsp. Alicja Śledziona z KWP w Szczecinie, według zgłoszenia mężczyzna wykonujący prace w polu doznał obrażeń rąk. Jak dodała, niewykluczone jest, że mogły to być obrażenia od broni.

Wyjaśnianiem, czy miało to związek z odniesionymi przez mężczyznę obrażeniami zajmuje się wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Prokuratura Rejonowa w Stargardzie. Jak poinformował RMF FM, zlecono badania balistyczne, przesłuchiwani są również wszyscy uczestnicy szkolenia. Sprawdzono również ich stan trzeźwości.

