Rolnicy znów zablokują S3, tym razem w innym miejscu. Kierowcy wściekli

Rolnicy zablokują węzeł Pyrzyce na S3

Przypomnijmy, burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski odmówił zgody na zgromadzenie, które rolnicy chcieli kontynuować do 30 czerwca na węźle drogowym w okolicy tego miasta. Uzasadnił ją względami bezpieczeństwa i wzrostem liczby wypadków na trasie objazdu rolniczej blokady. Rolnicy odwołali się od tej decyzji, jednak Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił odwołanie rolników i utrzymał w mocy decyzję burmistrza. Sąd Apelacyjny podtrzymał tę decyzję.

Rolnicy blokujący S3 przeniosą się na węzeł Pyrzyce, dzięki zgodzie na zgromadzenie wydanej przez wójta gminy Kozielice. Blokada ma rozpocząć się w czwartek, 25 kwietnia o godzinie 10:00 i potrwać do 30 czerwca. Jak czytamy w informacji podanej przez urząd gminy, zgromadzenie ma na celu "zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację w rolnictwie i brak konkretnych systemowych rozwiązań problemów rolników".

Petycja w sprawie blokady na S3. Ponad 2 tysiące podpisów

Blokada może spowodować ogromne utrudnienia na trasie między Gryfinem i Myśliborzem, co dosłownie rozwścieczyło wiele osób korzystających z tego odcinka. Dodatkowo jest to jedna z głównych tras prowadzących nad morze z głębi kraju, co w związku ze zbliżającym się sezonem letnim może być przyczyną jeszcze większych kłopotów z przejazdem. W sieci pojawiła się więc petycja online mająca na celu cofnięcie decyzji wójta gminy Kozielice o zaplanowanym zgromadzeniu na węźle Pyrzyce. Czytamy w niej: "Złóż swój podpis jeśli popierasz wniosek o cofnięcie decyzji Wójta Kozielice o zaplanowanym zgromadzeniu na węźle Pyrzyce S3. Wniosek ma zostać złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego".

W środę, 24 kwietnia, w godzinach porannych, pod petycją złożono już ponad 2 tysiące podpisów.

"Ja i moi bliscy poruszamy się tym odcinkiem S3 kilka razy w tygodniu. Zablokowanie drogi powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa podróżujących, zwiększa czas podróży, a stan dróg objazdowych dezeluje samochody"

"Podpisuję, ponieważ ta decyzja wójta ogranicza moje obywatelskie prawo do swobodnego i bezpiecznego poruszania się trasą S3"

"Protest w tej formie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi oraz infrastruktury drogowej"

- czytamy m.in. w komentarzach pod petycją.

QUIZ: Czy nadajesz się do życia na wsi? Pytanie 1 z 15 Kiedy pieje kogut? w samo południe tylko rano o różnych porach dnia Dalej