Roboty pielęgniarskie zaczęły pracę w szpitalu. "Nie zastępują personelu"

Rewolucja na Pomorzanach: roboty wspierają medyków

Roboty pielęgniarskie rozpoczęły pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej. Jak podkreśla rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski, urządzenia nie zastępują ludzi, lecz przejmują część powtarzalnych zadań.

– Roboty nie zastępują personelu, lecz stanowią jego wsparcie, przejmując część powtarzalnych zadań związanych z edukacją pacjentów, monitorowaniem ich stanu oraz organizacją pracy oddziału – wyjaśnia rzecznik.

Dzięki temu lekarze i pielęgniarki mogą poświęcić więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad chorymi.

Siedem robotów za ponad 2,5 mln zł

Szpital kupił w sumie siedem robotów za 2 mln 547 tys. zł, korzystając z dofinansowania z KPO. To część ogromnego pakietu – USK nr 2 otrzymał łącznie 80 mln zł z puli dla szpitali Krajowej Sieci Onkologicznej.

Na oddziałach pracują już trzy urządzenia:

robot asystujący na chirurgii,

robot „trener chodzenia” na chirurgii,

robot asystujący na urologii.

W kolejnych tygodniach uruchomione zostaną następne maszyny.

Dokładnie zaplanowane wsparcie dla oddziałów

Nowe roboty trafią również do Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt. W sumie szpital kupił:

trzy roboty asystujące,

dwóch „trenerów chodzenia”,

dwa roboty do dezynfekcji światłem UV, które będą przemierzać sale i korytarze, niszcząc drobnoustroje.

To urządzenia zaprojektowane tak, by odciążyć personel w najbardziej czasochłonnych zadaniach.

Roboty transportują, monitorują, uczą

Nowe maszyny mają realnie poprawić efektywność leczenia. Mogą:

transportować materiały medyczne,

przekazywać pacjentom komunikaty i instrukcje,

monitorować poziom bólu pooperacyjnego,

wspierać przygotowanie do zabiegów,

wyświetlać filmy rehabilitacyjne.

– Wyświetlają również filmy instruktażowe z zakresu rehabilitacji pooperacyjnej, wspierając pacjentów w bezpiecznym powrocie do sprawności – dodaje rzecznik.

Roboty oferują też dostęp do multimediów i rozrywki, co pomaga ograniczyć stres związany z pobytem w szpitalu.

Nowa era w szczecińskiej medycynie

Pomorzany stają się jednym z najbardziej innowacyjnych szpitali w regionie. Roboty mają nie tylko usprawnić pracę oddziałów, lecz także poprawić jakość opieki i komfort pacjentów.

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