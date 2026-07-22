Roboty pielęgniarskie zaczęły pracę w szpitalu. "Nie zastępują personelu"

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Rewolucja na Pomorzanach: roboty wspierają medyków
Roboty pielęgniarskie rozpoczęły pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej. Jak podkreśla rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski, urządzenia nie zastępują ludzi, lecz przejmują część powtarzalnych zadań.
– Roboty nie zastępują personelu, lecz stanowią jego wsparcie, przejmując część powtarzalnych zadań związanych z edukacją pacjentów, monitorowaniem ich stanu oraz organizacją pracy oddziału – wyjaśnia rzecznik.
Dzięki temu lekarze i pielęgniarki mogą poświęcić więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad chorymi.
Siedem robotów za ponad 2,5 mln zł
Szpital kupił w sumie siedem robotów za 2 mln 547 tys. zł, korzystając z dofinansowania z KPO. To część ogromnego pakietu – USK nr 2 otrzymał łącznie 80 mln zł z puli dla szpitali Krajowej Sieci Onkologicznej.
Na oddziałach pracują już trzy urządzenia:
- robot asystujący na chirurgii,
- robot „trener chodzenia” na chirurgii,
- robot asystujący na urologii.
W kolejnych tygodniach uruchomione zostaną następne maszyny.
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Dokładnie zaplanowane wsparcie dla oddziałów
Nowe roboty trafią również do Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt. W sumie szpital kupił:
- trzy roboty asystujące,
- dwóch „trenerów chodzenia”,
- dwa roboty do dezynfekcji światłem UV, które będą przemierzać sale i korytarze, niszcząc drobnoustroje.
To urządzenia zaprojektowane tak, by odciążyć personel w najbardziej czasochłonnych zadaniach.
Roboty transportują, monitorują, uczą
Nowe maszyny mają realnie poprawić efektywność leczenia. Mogą:
- transportować materiały medyczne,
- przekazywać pacjentom komunikaty i instrukcje,
- monitorować poziom bólu pooperacyjnego,
- wspierać przygotowanie do zabiegów,
- wyświetlać filmy rehabilitacyjne.
– Wyświetlają również filmy instruktażowe z zakresu rehabilitacji pooperacyjnej, wspierając pacjentów w bezpiecznym powrocie do sprawności – dodaje rzecznik.
Roboty oferują też dostęp do multimediów i rozrywki, co pomaga ograniczyć stres związany z pobytem w szpitalu.
Nowa era w szczecińskiej medycynie
Pomorzany stają się jednym z najbardziej innowacyjnych szpitali w regionie. Roboty mają nie tylko usprawnić pracę oddziałów, lecz także poprawić jakość opieki i komfort pacjentów.