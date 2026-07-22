Chwile grozy w tunelu pod Świną. Kierowca położył się koło samochodu

Kierowca wysiadł z auta i położył się na poboczu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 lipca, krótko po godz. 21:00. Według relacji świadków BMW zwolniło, zatrzymało się przy ścianie tunelu, po czym kierowca wysiadł i ułożył się na ziemi. Sytuacja wyglądała groźnie – w tunelu panował duży ruch, a każdy nagły postój może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.

Na szczęście inni kierowcy nie pozostali obojętni. Zatrzymali swoje auta, podbiegli do mężczyzny i natychmiast wezwali pomoc.

Służby w tunelu. Kierowca trafił do szpitala

Po chwili w tunelu pojawiła się policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni. Mężczyzna był przytomny, ale wyraźnie osłabiony. Jak ustalono, zasłabł za kierownicą i nie był w stanie kontynuować jazdy. Karetka zabrała go do szpitala na dalsze badania.

Prezydent Świnoujścia komentuje: „Nie przejechali obojętnie”

Całą sytuację opisała w mediach społecznościowych prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska. Jej wpis szybko zdobył ogromne zainteresowanie mieszkańców:

„Nietypowa sytuacja w tunelu. Kierowca zasłabł i po chwili położył się obok swojego samochodu. Na szczęście natychmiast zareagowali kierowcy przejeżdżających aut, którzy ruszyli z pomocą. Z całego serca dziękuję tym, którzy nie przejechali obojętnie, zatrzymali się szybko i pomogli temu człowiekowi"

- czytamy we wpisie na Facebooku.

Chwilowe utrudnienia i szybki powrót do normalności

Zdarzenie spowodowało chwilowe utrudnienia i korek w tunelu, jednak po interwencji służb ruch został szybko przywrócony. Mieszkańcy chwalą błyskawiczną reakcję świadków, dzięki której udało się uniknąć tragedii. W komentarzach pod wpisem Joanny Agatowskiej pojawiły się liczne głosy chwalące postawę kierowców i podkreślające, jak ważna jest empatia wobec drugiego człowieka.

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