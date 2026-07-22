Chwile grozy w tunelu pod Świną. Kierowca położył się koło samochodu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-22 9:00

W tunelu pod Świną doszło do sytuacji, która na chwilę sparaliżowała ruch i postawiła na nogi służby ratunkowe. Kierowca BMW nagle zatrzymał auto, włączył światła awaryjne, wysiadł… i położył się na poboczu tuż obok pojazdu. Zaskoczeni kierowcy natychmiast zareagowali, a tunel w kilka sekund zamienił się w miejsce dramatycznej akcji ratunkowej.

Wjazd do tunelu pod Świną. Na miniaturze widać akcję ratunkową wewnątrz obiektu. Szczegóły akcji w SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński, DUT ZDMiŻŚ, Facebook / Joanna Agatowska - Prezydent Miasta Świnoujście

Kierowca wysiadł z auta i położył się na poboczu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 lipca, krótko po godz. 21:00. Według relacji świadków BMW zwolniło, zatrzymało się przy ścianie tunelu, po czym kierowca wysiadł i ułożył się na ziemi. Sytuacja wyglądała groźnie – w tunelu panował duży ruch, a każdy nagły postój może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.

Na szczęście inni kierowcy nie pozostali obojętni. Zatrzymali swoje auta, podbiegli do mężczyzny i natychmiast wezwali pomoc.

Służby w tunelu. Kierowca trafił do szpitala

Po chwili w tunelu pojawiła się policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni. Mężczyzna był przytomny, ale wyraźnie osłabiony. Jak ustalono, zasłabł za kierownicą i nie był w stanie kontynuować jazdy. Karetka zabrała go do szpitala na dalsze badania.

Polecany artykuł:

To będzie najdłuższy taki tunel w Polsce. Ostatnia formalność dopełniona. "To o…

Prezydent Świnoujścia komentuje: „Nie przejechali obojętnie”

Całą sytuację opisała w mediach społecznościowych prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska. Jej wpis szybko zdobył ogromne zainteresowanie mieszkańców:

„Nietypowa sytuacja w tunelu. Kierowca zasłabł i po chwili położył się obok swojego samochodu. Na szczęście natychmiast zareagowali kierowcy przejeżdżających aut, którzy ruszyli z pomocą. Z całego serca dziękuję tym, którzy nie przejechali obojętnie, zatrzymali się szybko i pomogli temu człowiekowi"

- czytamy we wpisie na Facebooku.

Chwilowe utrudnienia i szybki powrót do normalności

Zdarzenie spowodowało chwilowe utrudnienia i korek w tunelu, jednak po interwencji służb ruch został szybko przywrócony. Mieszkańcy chwalą błyskawiczną reakcję świadków, dzięki której udało się uniknąć tragedii. W komentarzach pod wpisem Joanny Agatowskiej pojawiły się liczne głosy chwalące postawę kierowców i podkreślające, jak ważna jest empatia wobec drugiego człowieka.

Znasz zasady pierwszej pomocy?
Pytanie 1 z 10
Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
Tunel w Świnoujściu w praktyce. Tak wygląda przejazd pod dnem Świny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZASŁABNIĘCIE
TUNEL POD ŚWINĄ
BMW
KIEROWCA