Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła postępowanie w sprawie mężczyzny, który od sierpnia do listopada 2022 roku regularnie okradał sklepy należące do jednej z sieci drogerii. Jego łupem padały perfumy znanych marek. Lista jego "dokonań" jest bardzo długa. W ciągu kilku miesięcy mężczyzna dopuścił się aż 21 kradzieży.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu.

- Podejrzany przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów - informuje prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Uprzednio był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko seryjnemu złodziejowi perfum. Oznacza to, że wkrótce stanie przed wymiarem sprawiedliwości, by odpowiedzieć za swoje postępowanie. Za ciąg przestępstw kradzieży, popełniony w warunkach recydywy, grozi mu kara od 3 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

