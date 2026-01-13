Ranny łabędź sparaliżował ruch na moście. Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy

Grzegorz Kluczyński
2026-01-13 8:16

Strażnicy miejscy interweniowali na Moście Pionierów w Szczecinie. Na jezdni zauważono łabędzia, który z powodu uszkodzonej łapy nie mógł się poruszać. Ptak sparaliżował ruch na moście, a na miejsce wezwano służby.

Ranny łabędź na Moście Pionierów

Autor: Straż Miejska Szczecin/ Materiały prasowe
Zima to trudny czas dla zwierząt, zarówno tych domowych, jak i dzikich. Niskie temperatury i brak pożywienia stanowią dla nich poważne zagrożenie. Strażnicy miejscy w Szczecinie regularnie patrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomne zwierzęta i reagują na zgłoszenia o potrzebujących pomocy. Tym razem interwencja dotyczyła łabędzia, który znalazł się w niebezpiecznej sytuacji na ruchliwym moście.

Akcja ratunkowa na moście w Szczecinie: Łabędź z uszkodzoną łapą sparaliżował ruch!

Jak informuje st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej, funkcjonariusze z Oddziału Prawobrzeże podczas objazdu swojego rejonu zauważyli nagle hamujące i zatrzymujące się pojazdy na Moście Pionierów. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (śliska nawierzchnia jezdni, opady śniegu) takie zachowania kierowców powodowały zagrożenie w ruchu drogowym.

Okazało się, że powodem zamieszania był siedzący na jezdni łabędź.

- Zwierzę miało problemy z poruszaniem się, nie mogło poderwać się do lotu - tłumaczy st. insp. Joanna Wojtach. - Strażnicy zabezpieczyli miejsce przebywania tego ptaka, odizolowali go od poruszających się po moście pojazdów.

Ranny ptak trafił pod fachową opiekę

Do kierujących ruchem strażników po 15 minutach dołączył patrol policji i wspólnie funkcjonariusze obu służb prowadzili czynności kierowania ruchem i zapewniali bezpieczeństwo kierowcom.

Wkrótce na miejsce przybył łowczy miejski i podjął rannego łabędzia.

- Jak się okazało, zwierzę miało uszkodzoną łapkę i dlatego nie mogło się samodzielnie poruszać - dodaje Joanna Wojtach.

Dzięki szybkiej interwencji strażników miejskich i policji udało się uratować łabędzia i uniknąć potencjalnego wypadku na moście. Ptak trafił pod opiekę specjalistów, którzy zajmą się jego leczeniem.

Apel do mieszkańców Szczecina: Pomagajmy zwierzętom zimą!

Straż miejska w Szczecinie apeluje do mieszkańców o zwracanie uwagi na zwierzęta, które mogą potrzebować pomocy w okresie zimowym. W przypadku zauważenia bezdomnego lub rannego zwierzęcia należy skontaktować się ze strażą miejską lub innymi służbami ratunkowymi.

Pamiętajmy, że zwierzęta są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo w czasie mrozów. Zapewnijmy im dostęp do ciepłego schronienia i pożywienia, a w razie potrzeby udzielmy im pomocy.

