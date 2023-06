QUIZ. Z której bajki są te postaci? Sprawdź, co pamiętasz z dzieciństwa

Quiz o postaciach z bajek składa się z dziesięciu pytań. Na każde z nich jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Pytamy o bohaterów filmów animowanych z różnych epok filmowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do powrotu do magicznych czasów dzieciństwa i rozwiązania quizu. Dobrej zabawy!

QUIZ. Z której bajki są te postaci? Sprawdź, co pamiętasz z dzieciństwa Pytanie 1 z 10 Rafiki to postać z bajki: Mulan Król Lew Zakochany kundel Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.