Prawda czy fałsz? Czas na kartkówkę z wiedzy ogólnej

Grzybobrania nie będzie. Zakazano wstępu do lasów

To nie jest dobra wiadomość!

Czym jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z pytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Zobacz: Quiz. Legendarna Violetta Kubasińska z serialu BrzydUla. Znasz jej powiedzonka?

Zabawa bywa niekiedy prowadzona przed kamerami telewizyjnymi, wówczas quiz taki staje się odmianą teleturnieju.

Quiz. Totalnie trudny, czy banalnie prosty quiz? Zdecyduj: prawda, czy fałsz?

Quiz znajdziesz poniżej.