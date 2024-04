QUIZ. Trzy zdania, ale tylko jedno mówi prawdę. Przeczytaj dokładnie, bo pułapki czyhają na nieuważnych Pytanie 1 z 10 Które zadanie jest prawdziwe? Porto jest stolicą Portugalii Porto jest siedzibą klubu piłkarskiego FC Porto Porto jest największym miastem Portugalii Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem zadanie w teorii wygląda na proste. Trzeba wskazać jedno z trzech zdań, które mówi prawdę. Potrzebna będzie jednak wiedza z różnych dziedzin. Wynik 7/10 będzie powodem do dumy.