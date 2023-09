Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 26.09.2023? Do wygrania coraz więcej!

13 Posterunek był hitem. Jak dobrze pamiętasz ten serial?

13 Posterunek to był prawdziwy komediowy hit. Serial miał swoją premierę pod koniec 1997 roku. Cała akcja rozgrywała się na jednym z komisariatów na peryferiach Warszawy.

Łącznie powstało kilkadziesiąt odcinków, które do dzisiaj można często obejrzeć na różnych kanałach telewizyjnych. Każdy z odcinków potrafił rozbawić do łez.

Co pamiętasz z 13 Posterunku? QUIZ

Dzięki naszemu quizowi będziecie mogli sobie przypomnieć o serialu 13 Posterunek. Test nie należy do łatwych, ale dwucyfrowa zdobycz punktowa będzie naprawdę dobrym wynikiem.

