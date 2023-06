Może dojść do tragedii

QUIZ. Stolice znanych państw, ale... w przeszłości! Pytania o Kraków się nie spodziewaj Pytanie 1 z 13 Ale zacznijmy od Polski. Poza Warszawą w historii naszego kraju funkcję stolicy pełniło sześć miast. Wskaż, które: Gniezno, Kraków, Płock, Poznań, Lublin, Łódź Gniezno, Kraków, Poznań, Toruń, Lublin, Łódź Gniezno, Kraków, Płock, Poznań, Lublin, Wrocław Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.