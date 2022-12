i Autor: pexels.com QUIZ. Sobotnia ortografia. Te błędy Polacy popełniają najczęściej. Wynik poniżej 10/15 to wstyd

Sobotnia ortografia

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "g". Przyprawiają o ból głowy! 9/12 zdobywają najlepsi

Witajcie w cotygodniowym quizie sobotnia ortografia z se.pl, w którym pytamy o pisownię trudnych słów na poszczególne litery alfabetu. Czas na literę "g". Uspokajamy: to nie dyktando z języka polskiego, nikt ocen nie wystawia. Nasz quiz to połączenie wiedzy i rozrywki. Wszak wszyscy powinniśmy pisać bez błędów. Zapraszamy do zabawy!