Zarobki w Aldi i Lidlu w Niemczech przyprawiają o zawrót głowy. To całkiem niezła kasa, której Polacy mogą pozazdrościć!

Groźny niewybuch wywieziony z Puszczy Bukowej. Sytuacja wraca do normy

To najbardziej "polski" supermarket w Niemczech. Spotkasz tu wielu Polaków i kupisz paprykarz szczeciński

Co tutaj można kupić?

Widziałeś takie ogłoszenie? To może być pułapka! Nie daj się nabrać

To prawdziwa plaga!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Masakrycznie trudne dyktando! Nie masz szans przejść go bez pomyłki! Pytanie 1 z 12 Wskaż poprawnie napisane zdanie: Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się w te i we wte bohater naszej historii - ponadtrzydziestoletni Joachim. Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się wte i wewte bohater naszej historii - ponad trzydziestoletni Joachim. Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się wte i wewte bohater naszej historii - ponadtrzydziestoletni Joachim. Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.