Przysłowia o pogodzie. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy spadnie na Ciebie deszcz punktów!

i Autor: pixabay.com

Zdobędziesz komplet punktów?

QUIZ. Przysłowia o pogodzie. Potrafisz je dokończyć? Sprawdź, czy na koniec testu spadnie na Ciebie deszcz punktów!

Ludowe mądrości i przysłowia o pogodzie są częstym sposobem tłumaczenia sobie, dlaczego pewne zjawiska atmosferyczne występują o danej porze roku. Wiele osób bierze sobie do serca ich treść. Czy przysłowia pogodowe się sprawdzają? Pogoda jest oczywiście bardzo kapryśna i potrafi nie raz nas zaskoczyć, jednak z pewnością w popularnych powiedzeniach tkwi cząstka prawdy. Mamy dla Was quiz o przysłowiach związanych z pogodą. Będziecie je w stanie dokończyć? Przed Wami 10 pytań, do dzieła!