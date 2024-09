Quiz o jesiennych przysłowiach. Sprawdź się!

Przed Wami quiz z przysłów o jesieni. Jeśli powiedzenia, przysłowia i ludowe mądrości to Wasza specjalność, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Przysłowia o jesieni. Znajdź brakujące słowa. Już połowa punktów będzie sukcesem! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Dokończ przysłowie. "Gdy zbyt długo jesień trzyma..." nagle przyjdzie zima późno przyjdzie zima w lutym przyjdzie zima Dalej