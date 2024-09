i Autor: Autor: Shutterstock QUIZ. Poradzisz bluzgać po Śląsku? Niektóre słowa przyjęły się w innych regionach

Zastanawialiście się kiedyś, jak przeklinają Ślązacy? Czy rozpoznalibyście wulgarne słowo, gdyby zostało użyte przeciwko Wam... po śląsku? Zapnijcie pasy, bo Ślązak nie jednemu pieronowi potrafi nakopać do rzici. A jak żeś paciulok, to nawet nie podchodź do godki.