To będziesz ty?

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy komplecie zgłoś się do MENSY

Zacznij dobrze pierwszy listopadowy poniedziałek w 2024 roku i rozwiąż nasz test z wiedzy ogólnej. Pytania są naprawdę trudne, więc raczej śmiemy wątpić, że uda uzyskać Ci się komplet punktów. Mało tego! Naszym zdaniem jeśli to osiągniesz, to powinieneś się zgłosić do MENSY!