Kierowca BMW jechał od krawężnika do krawężnika. Trudno uwierzyć, co pokazał alkomat!

To było do przewidzenia

Polskie teleturnieje lat 90. - quiz

Trudne pytania, dobra zabawa i wielkie wygrane - tak można by opisać polskie teleturnieje lat 90., które przyciągały przed telewizory miliony widzów. "Miliard w rozumie" dawał szansę na sprawdzenie swojej wiedzy i wygranie dużych pieniędzy, dzięki udziałowi w "Randce w ciemno" można było się zakochać, a z teleturnieju "Idź na całość" można było odjechać własnym samochodem. Pamiętasz kolorowe bramki, koło fortuny i rywalizację małżonków? Zdobędziesz komplet punktów, a może trafisz na Zonka? Sprawdź, jak dobrze znasz polskie teleturnieje lat 90. - odpowiedz na pytania w naszym quizie poniżej.

QUIZ. Pamiętasz polskie teleturnieje lat 90.? Wytęż umysł i idź na całość! Pytanie 1 z 10 „Kogo witam, kogo goszczę?” - tymi słowami witał się z graczami prowadzący teleturniej: "Randka w ciemno" "Piraci" "Miliard w rozumie" Dalej

QUIZ z wiedzy o teleturniejach lat 90. w Polsce

Quizy to nasza codzienna zabawa, w której czytelnicy se.pl mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Tym razem przygotowaliśmy dla was quiz z wiedzy o polskich teleturniejach lat 90. Niektóre pytania, choć wydają się proste, potrafią sprawić nie lada problem. Ale na tym właśnie polega zabawa w rozwiązywanie quizów! Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Trzeba wysilić szare komórki i nie dać się nabrać na podchwytliwe pytania! Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.

Lubisz wspomnienia z lat 90.? Sprawdź się w naszym innym quizie: QUIZ. Sprawdź, co wiesz na temat boysbandów z lat 90. Niektóre pytania mogą cię zaskoczyć