QUIZ. Nasłynniejsze modelki świata. Rozpoznasz je po zdjęciu? Pytanie 1 z 10 Czy na zdjęciu widzimy Cindy Crawford? Tak Nie Następne pytanie

Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.