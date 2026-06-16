QUIZ. Nasłynniejsze modelki świata. Rozpoznasz je po zdjęciu?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-16 4:00

Ich twarze zdobiły okładki najbardziej prestiżowych magazynów, a ich kroki wyznaczały trendy na światowych wybiegach. Supermodelki to prawdziwe ikony mody, których kariery na zawsze zapisały się w historii. Czy potrafisz rozpoznać te najsłynniejsze po samym zdjęciu? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

QUIZ. Nasłynniejsze modelki świata. Rozpoznasz je po zdjęciu?
Autor: Fashionstock.com/ Shutterstock
QUIZ. Nasłynniejsze modelki świata. Rozpoznasz je po zdjęciu?
Pytanie 1 z 10
Czy na zdjęciu widzimy Cindy Crawford?
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