Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.
QUIZ. Nasłynniejsze modelki świata. Rozpoznasz je po zdjęciu?
2026-06-16 4:00
Ich twarze zdobiły okładki najbardziej prestiżowych magazynów, a ich kroki wyznaczały trendy na światowych wybiegach. Supermodelki to prawdziwe ikony mody, których kariery na zawsze zapisały się w historii. Czy potrafisz rozpoznać te najsłynniejsze po samym zdjęciu? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!