Matematyka to postrach wielu uczniów, ale z naszym quizem matematycznym poradzą sobie nawet ci, którzy wyjątkowo za nią nie przepadają. Nasze 10 pytań to m.in. kolejność wykonywania działań, geometria i ciągi. Jesteśmy przekonani, że przeciętny humanista dobrnie do granicy 7 punktów. Szybki tekst z matematyki znajdziecie poniżej. Życzymy dobrych wyników!

QUIZ. Matematyka nawet dla humanistów! Twoje dziecko zdobędzie 7 punktów Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego! 2:1+1 = ? 1 2 3 Dalej