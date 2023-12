Quiz. Jak dobrze znasz bohaterów książek? Sprawdź, czy polonistka byłaby dumna

Co się tam wydarzyło?

QUIZ. Bohaterowie książek, których nie wypada nie znać. Poniżej 7/10 udaj się do biblioteki Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się przyjaciółka Harrego Pottera z książek J.K. Rowling? Hermiona Minevra Lily Dalej

Czym jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z pytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Zobacz: Quiz. Legendarna Violetta Kubasińska z serialu BrzydUla. Znasz jej powiedzonka?

Zabawa bywa niekiedy prowadzona przed kamerami telewizyjnymi, wówczas quiz taki staje się odmianą teleturnieju.