To już ten dzień! 6 grudnia czyli Mikołajki, a dokładnie dzień Świętego Mikołaja. Pamiętacie to wyczekiwanie na ten dzień, gdy byliście mali? Jak usilnie próbowaliście nie zasnąć, by przyłapać Mikołaja na podkładaniu prezentów, a renifery na podjadaniu zostawionej na parapecie marchewki? Wspaniałe wspomnienia. Czy wiecie skąd w ogóle wzięło się to święto? Przygotowaliśmy dla Was, trudy test wiedzy o świętym Mikołaju. Sprawdźcie, czy uda Wam się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Do dzieła!

QUIZ. Czy Święty Mikołaj lubi mleko i ciasteczka? Trudny, świąteczny test! Pytanie 1 z 10 To nieprawda, że Mikołaj ma tylko 24 godziny, by odwiedzić wszystkie dzieci. Dzięki zmianie czasu w strefach czasowych ma ich: 32 34 31 Dalej

