Łatwe?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Wakacje na Helu. Które z tych miast leżą na półwyspie?

Lipiec się kończy, zaraz zaczynamy drugi miesiąc wakacji. Byliście już nad polskim morzem, albo planujecie takowy wypad? Jeśli jesteście fanami wypoczynku w tym miejscu, to nie powinniście mieć problemów z rozwiązaniem naszego testu. Pytamy tylko o to, czy dane miasto znajduje się na Półwyspie Helskim. Czy to na pewno jednak będzie tak proste, jak się wydaje?