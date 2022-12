QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Quiz geograficzny. Prawda czy fałsz? Sprawdź się!

Jak co czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem postawiliśmy na dobrze znaną formułę prawda/fałsz. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła! Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z piętnastu pytań. Każde z nich zawiera dwie odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Prawda czy fałsz? Bijemy brawo za 12/15 Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Góra Kościuszki to najwyższy szczyt Australii? Prawda Fałsz Dalej