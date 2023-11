Jak co czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie państw na literę C. Zapytamy o stolice, sąsiadów, góry, rzeki i inne ciekawostki. Kto więc zna się na geografii takich państw jak Czechy, Chiny czy Cypr, może liczyć na bardzo dobry wynik. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę C. Celem minimum 8/10 Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Jakie miasto jest stolicą Chin? Pekin Szanghaj Tokio Dalej