i Autor: Shutterstock

łatwe?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Co jest większe? Pytania wyłącznie o Polskę i tylko dwie możliwości!

Witajcie w naszym ostatnim w 2023 roku czwartkowym teście z geografii. Tym razem przygotowaliśmy dla Was zestaw pytań, w których są tylko dwie możliwości odpowiedzi. Waszym zadaniem będzie wskazać, co jest większe! Myślisz, że to będzie banalne? Śmiemy sądzić, że możesz być w poważnym błędzie i mocno się zaskoczyć!