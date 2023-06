QUIZ. Błędy językowe gorsze niż afront w towarzystwie! Za komplet punktów owacje na stojąco

Co doprowadziło do tragedii?

Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Dla obcokrajowców nauczenie się go jest wielkim wyzwaniem. Ale i nam, Polkom i Polakom, sprawia czasem spore trudności, czego dowodem są liczne błędy językowe, które pojawiają się w języku mówionym i pisanym. Niestety, błędne formy często bywają powielane i w ten sposób są utrwalane. Dlatego w quizach językowych z se.pl zapraszamy was do wspólnej zabawy połączonej z nauką - kolejny raz razem tropimy językowe wpadki. Tym razem są to błędy językowe gorsze niż afront w towarzystwie. Za komplet punktów gwarantujemy owacje na stojąco! Gotowi? Pamiętajcie, że zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!